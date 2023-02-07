Купите подарочную карту Apple для
пополнения App Store & iTunes

Для чего нужна карта пополнения Apple ID? Видео

Мгновенная доставка подарочной карты на ваш email за 2 минуты

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500600800100015002000250030003500400045005000550060007000850010000





Также вы можете приобрести карту через наш телеграм-бот

ВНИМАНИЕ! Карта "RUB" подходит только для российских учетных записей (регион Россия). Карта "USD" подходит только для американских учетных записей (регион США). Код может быть использован один раз.

Подарочная карта Apple

App Store
& iTunes

1500₽

AppStore, iTunes, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+

Безопасно

Все платежи производятся через платежные системы с защищенным соединением

Быстрая доставка

Подарочная карта эпл придет вам в течение 2 минут после оплаты на почту или в телеграм-бот

Низкая цена

Одно из самых выгодных предложений на карты пополнения сервисов Apple ID в России

Инструкция по оформлению подарочной карты

01
Выбор нужного номинала
Вы выбираете 1 из 9 вариантов номиналов и переходите к следующему шагу
02
Заполните контактные данные
Заполните форму своими актуальными данными и нажмите на кнопку «Итого к оплате».
03
Оплатите карту
После подсчета итоговой цены, вам будет доступна оплата подарочной карты
04
Проверьте E-mail
После оплаты вам необходимо проверить электронную почту, подарочная карта придет в течение 10-15 минут
Выбрать номинал

Инструкция по активации подарочной карты Эпл

Mac
iPhone
01
Скопируйте
полученный вами код.
02
Запустите App Store
на устройстве Apple (MacBook, iMac или iPhone).
03
Погасить подарочную карту
В верхнем правом углу нажмите на иконку своей учётной записи и в открывшемся меню выберите пункт "погасить подарочную карту"
04
Ввести код вручную
В следующем меню выберите пункт "ввести код вручную" вставьте скопированный код и нажмите "активировать"

Денежные средства появятся у вас на балансе и вы сможете приступить к покупкам.

ВНИМАНИЕ! Подарочные карты активируются только в соответствующем номиналу регионе. Заменить регион вы можете в любой момент в настройках App Store. Для смены региона необходимо израсходовать остаток средств на вашем Apple id.

Доллары - регион США, Рубли - регион Россия, Лиры - регион Турция.

Подробнее о смене региона: https://support.apple.com/ru-ru/118283

01
Скопируйте
полученный вами код.
02
Запустите App Store
на устройстве Apple (MacBook, iMac или iPhone).
03
Погасить подарочную карту
В верхнем правом углу нажмите на иконку своей учётной записи и в открывшемся меню выберите пункт "погасить подарочную карту"
04
Ввести код вручную
В следующем меню выберите пункт "ввести код вручную" вставьте скопированный код и нажмите "активировать"

Денежные средства появятся у вас на балансе и вы сможете приступить к покупкам.

ВНИМАНИЕ! Подарочные карты активируются только в соответствующем номиналу регионе. Заменить регион вы можете в любой момент в настройках App Store. Для смены региона необходимо израсходовать остаток средств на вашем Apple id.

Доллары - регион США, Рубли - регион Россия, Лиры - регион Турция.

Подробнее о смене региона: https://support.apple.com/ru-ru/118283

Выбрать номинал

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Подарочные карты Apple в рублях

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Частые вопросы о подарочных картах Apple

Что такое подарочная карта Apple?

Подарочная карта Apple - это один из платежных методов в экосистеме Apple, с помощью которого вы можете оплачивать любые сервисы, подписки, приложения и любой другой контент. Оплатить можно все что угодно для любого вашего устройства Apple

Как пользоваться подарочной картой Apple?

Подарочная карта Apple добавляется как платежный метод в вашем аккаунте AppStore. Для этого перейдите в приложение AppStore и найдите пункт "Погасить подарочную карту или код". Далее следуйте инструкции в самом AppStore

Кто продаёт мне карты iTunes & App Store?

Все карты (коды), которые представлены на нашем сайте реализуются через юридическое лицо. Это базовая и надёжная степень гарантии безопасности сделки.

Как быстро я смогу воспользоваться картой?

Уникальный код, который и составляет суть карты, становится доступен сразу же после покупки. Доставка кода осуществляется удобным для Вас способом (цифровым).

Почему подарочную карту Apple стоит купить у нас?

Потому что мы предлагаем продукты по лучшей цене и гарантируем безопасность сделки.

Мои данные не попадут в руки мошенников при оплате?

Нет, не попадут. Оплата производится посредством лицензированной онлайн-кассы. Все данные по сделке надёжно защищены.

Как быстро деньги с карты поступают на счёт AppleID?

Денежные средства зачисляются на персональный счёт apple моментально, сразу же после совершения соответствующей транзакции.

Что делать, если с картой будет что-то не так?

Сразу после оплаты Вам на почту придёт электронный чек. В случае форс-мажорных ситуаций Вы в любой момент сможете обратиться к нам с этим чеком.

Подарочные карты Apple – не только средство оплаты, но ключ к безграничному миру приложений и сервисов. С этими карточками вы можете оплачивать сервисы, подписки, приложения и любой другой контент бренда Эпл. Они подходят для всех устройств с Apple id, открывают дверь в мир инноваций, качества. Покупайте подарочные карты Apple Store – у нас в магазине. Мы предоставляем низкие цены с гарантией безопасной сделки.

Средства зачисляются на ваш общий счет Apple ID. Их можно использовать для разных целей:

  • Покупка продукции, аксессуаров через магазин App Store или его приложение.
  • Оплата подписок приложений в App Store и продление лицензий
  • Приобретение услуг хранения в iCloud и расширение доступного пространства.
  • Покупка приложений, игр, фильмов или другого контента в фирменном магазине.
  • Оплата аренды фильмов, музыки, видео на аккаунте Apple TV, iTunes.

Почему покупают у нас

На нашем сайте предоставлены сертификаты по низким ценам. Мы гарантируем безопасность каждой транзакции, быструю доставку. Покупая у нас – вы выбираете качество. С нами можете не сомневаться в получаемом сервисе.

  • Приемлемая цена.
  • Безопасность. Гарантируем полную безопасность ваших покупок.
  • Мгновенная доставка. Получите вашу подарочную карточку на электронную почту всего за 2 минуты.

После оплаты карта будет доставлена заказчику. Сначала придет цифровой код на электронную почту, а затем курьер привезет ее в физическом исполнении. Доставка осуществляется круглосуточно, включая выходные, праздничные дни.

Подарочная карта Apple id

Карты подарочного пополнения от Эпл представляют собой инструмент для внесения суммы на счет в App Store. Минимальная сумма составляет 500 рублей, а максимальная – несколько тысяч рублей. Эти средства привязываются к вашему аккаунту и могут использоваться для оплаты приложений, игр, подписок и т. д.

С такими сертификатами вы покупаете товары выгодно. Они используются для приобретения новых приложений или как подарок. Получатель сам выберет то, что понравится в магазине Эпл, на предоставленную стоимость.

Они открывают доступ к большому выбору продуктов, услуг. Будь то снижение стоимости желаемого товара или покупка новых приложений – эти карты делают процесс приятным, удобным. Используйте их для себя или сделайте подарок близким.

Как использовать подарочную карту Apple Store?

Для погашения подарочных карт Apple нужно узнать доступную сумму, определить, что хочется купить на эти деньги.

  • Активация – просто активируйте ее и пополните свой баланс.
  • Покупки – используйте баланс для оплаты любых товаров, услуг в Apple Store и iTunes.
  • Удовольствие – большой выбор, качество продукции бренда.

Подарочные карты Apple Store и iTunes – способ пополнить счет от Apple id в России. Сертификаты предоставляются с разной стоимостью, могут обмениваться на подписку, оплату приложения, музыку и мелодии звонка.

Выбирайте наш сайт для покупки карт в подарок, пользуйтесь преимуществами, которые мы предлагаем. Мы – ваш надежный партнер.

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ВНИМАНИЕ! Карта "RUB" подходит только для российских учетных записей (регион Россия). Карта "USD" подходит только для американских учетных записей (регион США). Код может быть использован один раз.

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