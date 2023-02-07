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ВНИМАНИЕ! Карта "RUB" подходит только для российских учетных записей (регион Россия). Карта "USD" подходит только для американских учетных записей (регион США). Код может быть использован один раз.
Подарочная карта Apple
App Store
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AppStore, iTunes, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+
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Подарочная карта эпл придет вам в течение 2 минут после оплаты на почту или в телеграм-бот
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Инструкция по оформлению подарочной карты
Инструкция по активации подарочной карты Эпл
Денежные средства появятся у вас на балансе и вы сможете приступить к покупкам.
ВНИМАНИЕ! Подарочные карты активируются только в соответствующем номиналу регионе. Заменить регион вы можете в любой момент в настройках App Store. Для смены региона необходимо израсходовать остаток средств на вашем Apple id.
Доллары - регион США, Рубли - регион Россия, Лиры - регион Турция.
Подробнее о смене региона: https://support.apple.com/ru-ru/118283
Денежные средства появятся у вас на балансе и вы сможете приступить к покупкам.
ВНИМАНИЕ! Подарочные карты активируются только в соответствующем номиналу регионе. Заменить регион вы можете в любой момент в настройках App Store. Для смены региона необходимо израсходовать остаток средств на вашем Apple id.
Доллары - регион США, Рубли - регион Россия, Лиры - регион Турция.
Подробнее о смене региона: https://support.apple.com/ru-ru/118283
Покупайте подарочные карты Apple на любой вкус
Подарочные карты Apple в рублях
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Частые вопросы о подарочных картах Apple
Подарочная карта Apple - это один из платежных методов в экосистеме Apple, с помощью которого вы можете оплачивать любые сервисы, подписки, приложения и любой другой контент. Оплатить можно все что угодно для любого вашего устройства Apple
Подарочная карта Apple добавляется как платежный метод в вашем аккаунте AppStore. Для этого перейдите в приложение AppStore и найдите пункт "Погасить подарочную карту или код". Далее следуйте инструкции в самом AppStore
Все карты (коды), которые представлены на нашем сайте реализуются через юридическое лицо. Это базовая и надёжная степень гарантии безопасности сделки.
Уникальный код, который и составляет суть карты, становится доступен сразу же после покупки. Доставка кода осуществляется удобным для Вас способом (цифровым).
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Нет, не попадут. Оплата производится посредством лицензированной онлайн-кассы. Все данные по сделке надёжно защищены.
Денежные средства зачисляются на персональный счёт apple моментально, сразу же после совершения соответствующей транзакции.
Сразу после оплаты Вам на почту придёт электронный чек. В случае форс-мажорных ситуаций Вы в любой момент сможете обратиться к нам с этим чеком.
Подарочные карты Apple – не только средство оплаты, но ключ к безграничному миру приложений и сервисов. С этими карточками вы можете оплачивать сервисы, подписки, приложения и любой другой контент бренда Эпл. Они подходят для всех устройств с Apple id, открывают дверь в мир инноваций, качества. Покупайте подарочные карты Apple Store – у нас в магазине. Мы предоставляем низкие цены с гарантией безопасной сделки.
Средства зачисляются на ваш общий счет Apple ID. Их можно использовать для разных целей:
- Покупка продукции, аксессуаров через магазин App Store или его приложение.
- Оплата подписок приложений в App Store и продление лицензий
- Приобретение услуг хранения в iCloud и расширение доступного пространства.
- Покупка приложений, игр, фильмов или другого контента в фирменном магазине.
- Оплата аренды фильмов, музыки, видео на аккаунте Apple TV, iTunes.
Почему покупают у нас
На нашем сайте предоставлены сертификаты по низким ценам. Мы гарантируем безопасность каждой транзакции, быструю доставку. Покупая у нас – вы выбираете качество. С нами можете не сомневаться в получаемом сервисе.
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- Безопасность. Гарантируем полную безопасность ваших покупок.
- Мгновенная доставка. Получите вашу подарочную карточку на электронную почту всего за 2 минуты.
После оплаты карта будет доставлена заказчику. Сначала придет цифровой код на электронную почту, а затем курьер привезет ее в физическом исполнении. Доставка осуществляется круглосуточно, включая выходные, праздничные дни.
Подарочная карта Apple id
Карты подарочного пополнения от Эпл представляют собой инструмент для внесения суммы на счет в App Store. Минимальная сумма составляет 500 рублей, а максимальная – несколько тысяч рублей. Эти средства привязываются к вашему аккаунту и могут использоваться для оплаты приложений, игр, подписок и т. д.
С такими сертификатами вы покупаете товары выгодно. Они используются для приобретения новых приложений или как подарок. Получатель сам выберет то, что понравится в магазине Эпл, на предоставленную стоимость.
Они открывают доступ к большому выбору продуктов, услуг. Будь то снижение стоимости желаемого товара или покупка новых приложений – эти карты делают процесс приятным, удобным. Используйте их для себя или сделайте подарок близким.
Как использовать подарочную карту Apple Store?
Для погашения подарочных карт Apple нужно узнать доступную сумму, определить, что хочется купить на эти деньги.
- Активация – просто активируйте ее и пополните свой баланс.
- Покупки – используйте баланс для оплаты любых товаров, услуг в Apple Store и iTunes.
- Удовольствие – большой выбор, качество продукции бренда.
Подарочные карты Apple Store и iTunes – способ пополнить счет от Apple id в России. Сертификаты предоставляются с разной стоимостью, могут обмениваться на подписку, оплату приложения, музыку и мелодии звонка.
Выбирайте наш сайт для покупки карт в подарок, пользуйтесь преимуществами, которые мы предлагаем. Мы – ваш надежный партнер.
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