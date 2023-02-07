Подарочные карты Apple – не только средство оплаты, но ключ к безграничному миру приложений и сервисов. С этими карточками вы можете оплачивать сервисы, подписки, приложения и любой другой контент бренда Эпл. Они подходят для всех устройств с Apple id, открывают дверь в мир инноваций, качества. Покупайте подарочные карты Apple Store – у нас в магазине. Мы предоставляем низкие цены с гарантией безопасной сделки.

Средства зачисляются на ваш общий счет Apple ID. Их можно использовать для разных целей:

Покупка продукции, аксессуаров через магазин App Store или его приложение.

Оплата подписок приложений в App Store и продление лицензий

Приобретение услуг хранения в iCloud и расширение доступного пространства.

Покупка приложений, игр, фильмов или другого контента в фирменном магазине.

Оплата аренды фильмов, музыки, видео на аккаунте Apple TV, iTunes.

Почему покупают у нас

На нашем сайте предоставлены сертификаты по низким ценам. Мы гарантируем безопасность каждой транзакции, быструю доставку. Покупая у нас – вы выбираете качество. С нами можете не сомневаться в получаемом сервисе.

Приемлемая цена.

Безопасность. Гарантируем полную безопасность ваших покупок.

Мгновенная доставка. Получите вашу подарочную карточку на электронную почту всего за 2 минуты.

После оплаты карта будет доставлена заказчику. Сначала придет цифровой код на электронную почту, а затем курьер привезет ее в физическом исполнении. Доставка осуществляется круглосуточно, включая выходные, праздничные дни.

Подарочная карта Apple id

Карты подарочного пополнения от Эпл представляют собой инструмент для внесения суммы на счет в App Store. Минимальная сумма составляет 500 рублей, а максимальная – несколько тысяч рублей. Эти средства привязываются к вашему аккаунту и могут использоваться для оплаты приложений, игр, подписок и т. д.

С такими сертификатами вы покупаете товары выгодно. Они используются для приобретения новых приложений или как подарок. Получатель сам выберет то, что понравится в магазине Эпл, на предоставленную стоимость.

Они открывают доступ к большому выбору продуктов, услуг. Будь то снижение стоимости желаемого товара или покупка новых приложений – эти карты делают процесс приятным, удобным. Используйте их для себя или сделайте подарок близким.

Как использовать подарочную карту Apple Store?

Для погашения подарочных карт Apple нужно узнать доступную сумму, определить, что хочется купить на эти деньги.

Активация – просто активируйте ее и пополните свой баланс.

Покупки – используйте баланс для оплаты любых товаров, услуг в Apple Store и iTunes.

Удовольствие – большой выбор, качество продукции бренда.

Подарочные карты Apple Store и iTunes – способ пополнить счет от Apple id в России. Сертификаты предоставляются с разной стоимостью, могут обмениваться на подписку, оплату приложения, музыку и мелодии звонка.

Выбирайте наш сайт для покупки карт в подарок, пользуйтесь преимуществами, которые мы предлагаем. Мы – ваш надежный партнер.